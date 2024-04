Boca le ganó a River el Superclásico y avanzó a semifinales de la Copa de la Liga Profesional

En Córdoba, ganaba River con gol de Borja, pero Merentiel, con un doblete, y Cavani le dieron el triunfo en el superclásico a Boca, que enfrentará a Estudiantes.

Ganó a lo Boca, pero asumiendo la nueva acepción del modelo. Una vertiginosa mezcla de ataques verticales y marcas con exceso de bruxismo. Gastando molares para recuperar y luego construir. Y entonces, a semifinales, anotándose una nueva eliminación en mata-mata contra River.

Por un doblete de Miguel Merentiel (más un cabezazo de su corazón Edinson Cavani) que no fue únicamente producto de la contundencia: también de inteligencia interpretativa. Boca lo empezó a ganar cuando dejó de sospechar por qué River le daba la pelota -resignó su posesión bajando su promedio de 62,3% a un magro 40%- y se dio cuenta de que podía usufructuar su superioridad. La que implícitamente Martín Demichelis pareció aceptar con el planteo de River, un arriesgado repliegue contragolpeador.

Boca lo ganó a lo Bestia porque se recuperó de dos goles. Lo empató dos veces aunque estadísticamente sólo figurará una. Primero lo hizo al ir convenciéndose de que River, más allá de que supo usufructuar un error en el golazo (por confección) de Borja, tendía a desaprovechar oportunidades (el caño de Colidio en vez de tocar, un caso). Y que además era blando muy por la derecha: ese centro que ni Armani logró desactivar y que Enzo Díaz mandó al corner coqueteando con el gol en contra fue, quizás, el primer shock terapéutico. Paradójicamente el gol de recompensa vino por la banda opuesta: Advíncula, maniatado hasta esos segundos previos al intermedio, se animó a ser Advíncula. Y se mandó, centró fuerte y Merentiel empujó.

Porque el segundo gol psicológico fue el que metió Chiquito Romero. Ese manotazo, un zácate en el aire a modo de gancho para sacar la pelota que, dependiendo de la cámara, entró del todo o no tanto. Un casi gol, pues, que River festejó antes de la anulación y que Boca celebró con procesión íntima mientras la popular Artime bramaba un vamos que sonó a gol y la platea Ardiles latía acompañando.

No se dio cuenta ninguno de los dos, en ese ratito, que habían empezado a ganarlo y a perderlo. Que ese 1-1 era testimonial. El devenir del partido no lo decía pero daba señales. Las conexiones Cavani-Zenón y la presencia de Merentiel anticipaban el pronóstico.

Para ganar haciendo lo que uno mejor sabe porque cambiar la estrategia no siempre es pertinente: siempre está el riesgo de no saber qué hacer si lo que uno no hace siempre sale mal. Le pasó a River. Y Boca aprovechó en Córdoba. Y entonces lo ganó con su idea. Lo ganó a lo Boca.