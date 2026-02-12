La organización de la Copa Argentina anunciará en las próximas horas el inicio de la venta de entradas para el partido entre Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, correspondiente a los 32avos de final del certamen. El encuentro se disputará el 24 de febrero en el estadio Padre Ernesto Martearena, en la ciudad de Salta, que volverá a recibir a uno de los equipos más convocantes del país.

El expendio de localidades se realizará únicamente a través del sitio oficial del torneo (www.copaargentina.org), el único canal habilitado para la compra de tickets. Desde la organización anticiparon que se espera una alta demanda, teniendo en cuenta la presencia del conjunto xeneize y el entusiasmo que genera cada una de sus presentaciones en la región.

El cruce será uno de los destacados de la primera ronda del torneo federal, donde equipos de distintas categorías del fútbol argentino se enfrentan en formato eliminatorio. Por eso, se recomienda a los hinchas ingresar con anticipación al sistema de venta online para asegurar su lugar, ya que se prevé un importante movimiento de público.