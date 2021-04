Bolicheros en la quiebra/ Delaloye “Jujuy abrió y bajó un 60 % las fiestas clandestinas”

En diálogo con Andrea Lazarte, Mario Delaloye – Referente de propietarios de locales bailables comentó cómo sigue la situación de este rubro en la provincia.

”Estamos cada vez peor. Desgraciadamente no hay salida. Los funcionarios tienen que entender que a mayor producción, mayor legalidad. No pudieron contra las clandestinas, como no van a permitir a lugares con protocolos correspondientes”, alertó.

En este sentido indicó que el peor escenario para este rubro es el de los comerciantes que recurrieron a créditos para poder trabajar. ”Metieron créditos para poder sobrellevar la situación pero esto no mejora y cómo van a pagarlo, si esto no termina más. Es complicado”, insistió.

Indicó que en el sector son seis los negocios de este rubro que están en pie actualmente en la provincia, ”todo vendimos y pedimos créditos, el problema es como se pagan porque no podemos trabajar. No le movemos la aguja a la economía y somos comerciantes y nos dicen bolicheros porque trabajamos de noche, está mal visto”, sostuvo.

Delaloye indicó que el rebrote se debe a las fiestas clandestinas, ”Jujuy abrió y bajó un 60 % las fiestas clandestinas”. Te guste o no te guste tenés que legalizar los lugares y controlarlos. Pero bueno para ellos es más fácil prohibir que trabajar. Esto no es encontra de nadie, planteó la realidad, las clandestinas produjeron esto”, comentó. En este sentido explicó que habló con legisladores y otro sectores pero no tienen respuestas positivas. ”Son decisiones políticas que tienen que asumir y no lo ven viable”, finalizó.