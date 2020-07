Bolivia: Colapso sanitario y gente que pide auxilio en las calles

El mundo está sufriendo por la crisis sanitaria y económica que se produjo ante la pandemia, pero algunas regiones presentan más complicaciones que otras, es el caso de Bolivia, donde el sistema sanitario colapsó y la gente muere en las calles. Desde Bolivia nos llegó un audio donde una persona expone la situación que se vive en Santa Cruz, la ciudad más poblada de ese país. En el audio la ciudadana del vecino país relata “… la gente muere en las calles,se le mueren parientes dentro de las casas, y conviven con el cadáver hasta que alguien pase a buscarlos. La presión económica fue bastante fuerte y ante el pico bastante alto, decidieron hacer una cuarentena parcial, se liberó casi todo, en la ciudad hay movimiento normal de gente con barbijo y a veces ni siquiera eso”.

Sobre el estado sanitario, relató, “los hospitales están totalmente colapsados, públicos y privados. Un grupo llamado los ángeles del covid, están trabajando en una sede que le prestan ayudan a la gente que se arrastra por las calles pidiendo auxilio. Acá tenes dos panoramas, gente que decidió hacer vida normal y gente que está sufriendo horrores, es un país que no tiene espalda económica para aguantar mucho tiempo, había mucha desesperación y hambre. El gobierno en su momento no actuó tan rápido en la compra de respiradores, es verdad que se esconden datos”.

Las elecciones presidenciales en ese país que inicialmente debían ser el 3 de mayo, fueron suspendidas hasta el 6 de Septiembre, ahora el panorama hace pensar que podrían ser aplazadas nuevamente, pero cuenta la ciudadana en el audio que hay mucha presión social para que eso no suceda. “Por mucha presión social el 6 de septiembre van a ser las elecciones, y como es gobierno interino la gente esta presionando para que no se suspendan las elecciones que ya se habían suspendido en mayo”.

Publicado por Cadena Máxima em Sexta-feira, 17 de julho de 2020