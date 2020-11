Brezinas: “La máquina de plasma se va de Orán, sin haber extraído ni un milímetro de plasma”

En la localidad de Orán se desató una caravana por parte de los empleados de ATE. Que coincidió con la llegada del Ministro Ricardo Villada y el Ministro Juan José Esteban. Silvana Brezinas, periodista de Orán, dialogó con Máxima Tarde y amplio estos temas.

Al igual que en Salta Capital, hoy en Orán se convocó a una caravana por los empleados de ATE. Pedían por un acuerdo salarial para los empleados de la provincia. Esta caravana coincidió con la llegada del Ministro Villada y el Ministro Esteban. Que viajaron a Orán para inaugurar la entrega de una máquina de rayos X que fue donada por una empresa.

“El ministro de salud le ha dado un punto final al tema de la máquina de plasma”, contó haciendo referencia a la máquina que donó el oranense Pinola desde Estados Unidos. “La máquina de plasma tuvo un derrotero importante antes de llegar”, contó la periodista. Ésta máquina pasó por trámites administrativos para llegar al hospital. Además algunos vecinos realizaron colectas y donaciones para facilitar el traslado. “Ahora la máquina de plasma se va de Orán, sin haber extraído ni un milímetro de plasma”, explicó. Y agregó que todo el esfuerzo que hizo el pueblo, los médicos y algunos políticos para la utilización de la máquina, fue en vano.

El Ministro de Salud Esteban, explicó que la máquina no iba a funcionar, pero no amplió más que eso. “Tiene que ver con la compra de insumo. Mientras no haya una explicación la imaginación vuela”, dijo. Y aclaró que mientras no haya una explicación oficial sobre el desuso de la máquina, van a seguir las sospechas de que la intención real no era ayudar.

En los últimos días circulaba un rumor sobre la renuncia de “Quique” Medina. La periodista afirmó que consultó esto a Medina. Y este respondió que no era cierto, que quizá alguien escuchó y lo reprodujo, pero que tampoco hubo un pedido oficial de renuncia.

Escuchá la entrevista entera acá:

https://www.facebook.com/watch/?v=780455192502637