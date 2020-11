C. Moldes/ La ex intendente Carreras recibió fondos para la compra de una trafic y esta no existe, el dinero tampoco

En comunicación con Andrea Lazarte, Omar Carrasco, Intendente de Coronel Moldes, indicó que la extensión del horario para los catamaranes depende del COE. ”Está solucionado a medias”, agregó. Además comentó sobre la denuncia a la ex intendenta Rita Carreras por fondos de dinero desaparecidos.

En cuanto a los catamaranes explicó, ”Entiendo que hay un compromiso tanto de ellos, como de nuestra parte. De ir acercando posiciones y facilitando el trabajo que llevan acabo”, detalló. En relación al turismo en el municipio indicó, ”fue un boom. Dos fines de semanas con muchísimo tránsito en Coronel Moldes, muy colmada nuestra capacidad turística. No solo nuestra pesca. Sino también la parte turística”. Con respecto a los permisos para ingresar al municipio indicó que solo necesitan el permiso de circulación y de pesca.

Por otro lado comentó sobre la denuncia que realizó a la ex intendenta Rita Carreras por varias cuestiones sobre ventas de propiedades del estado y fondos de dinero que no presentó. Carreras tiene 6 denuncias realizadas y la extracción de 12 millones en 3 meses por un faltante del dinero enviado desde Nación para la compra de una trafic que no compró y el dinero tampoco se sabe donde está. ”Nos bloquea todas las posibilidades de hacer algunas cuestiones a nivel nacional, esto de que no se rinda el dinero que no está”, agregó. ”Hicimos el primer paso que corresponde que es enviarle una carta de documento a la ex intendenta, pidiéndole que se presente en el municipio o que presente la documentación que justifique que hizo con la plata o donde está la trafic si es que la compró. Tiene 48 horas para contestar. Hasta ahora no tenemos respuestas. Si no obtenemos respuestas, vamos a iniciar cuestiones legales en el día de la fecha”, detalló. En este sentido indicó que el dinero del que habla es de 1.300.000 pesos.