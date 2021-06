Cachi: hubo un aumento repentino de casos de covid-19

Ayer la curva de contagios había bajado a dos casos, hoy volvió a subir y se detectaron 11 casos positivos.

Hasta hace una semana, el departamento salteño Cachi, estaba en zona roja o de riesgo. Esta semana la situación epidemiológica de la localidad había empezado a mejorar, tanto que ayer solamente se registraron dos casos positivos de covid-19. En el reporte diario de hoy, lamentablemente se informó que la curva subió por 11 casos positivos nuevos. “Hay 89 casos activos en la localidad de Cachi”, explico el periodista local, Osvaldo Cardozo. Además sumó que desde que empezó la pandemia hay 344 recuperados y 369 positivos, los fallecidos son 14.

A partir de las nuevas restricciones que se determinaron en el último DNU nacional, Cachi optó por autorizar el funcionamiento de los locales gastronómicos hasta las 15.30 con un 50% de aforo y por la noche con servicio delivery. La circulación está permitida hasta las 21 y el turismo está disponible solo para aquellas personas que vengan de zonas de riesgo medio o bajo. Respecto a las actividades deportivas, religiosas y culturales, por el momento no están permitidas. “Todo eso está parado hasta mañana cuando se determinen nuevas medidas”, dijo.

Sobre la situación del hospital local, el periodista explicó que hay datos que no se dan a conocer. Algunos de los pacientes que se recuperaron en el hospital dieron su testimonio y contaron que “en el hospital de Cachi no hay personal idóneo, hay enfermeros que no saben intubar”. “No hay camas disponibles, si esto llega a colapsar va a ser un caos total”, dijo.

Finalmente contó que hay ocho profesores aislados, tres alumnos del secundario, 12 de nivel inicial y cinco de maestranza.

Escucha la nota entera en el siguiente link:

https://fb.watch/62g63QTS8z/