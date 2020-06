Cacho Páez: “El nuevo caso confirmado fue una puñalada para toda la población”

En diálogo con Radiomania Cacho Páez, Periodista y Director de radio Nacional delegación Tartagal. En las primeras horas del miércoles 24 de junio se difundió un nuevo caso confirmado en la región de Tartagal, Departamento de San Martín, el informe:

Cacho nos comentó como fue el día que se conoció el nuevo caso del médico del hospital Juan Domingo Perón: “Todo sucedió después de una jornada agobiante por el calor, y a la noche nos enteramos que había un nuevo caso”.

Para Tartagal no fue fácil, ya que la rapidez con la que se confirmo trajo consigo mucho pánico: “Fue una puñalada para todo Tartagal, no estábamos preparados psicológicamente para esta situación. Fue todo muy repentino, por supuesto muchos comenzaron a publicar fotos de la persona contagiada. La gente está asustada, se difundieron audios y todavía no hay un parte epidemiológico”.

Luego se decidió informar el nuevo caso tanto la Ministra de Salud Josefina Medrano cómo el Director del Hospital Juan Domingo Perón, Juan López. La situación fue confusa ya que durante la conferencia sucedió algo inédito: “En una conferencia de prensa que dieron en conjunto la Ministra y el Director del hospital, Jo mismo dijo que hay circulación viral a lo que la Ministra desmintió esto, la población de Tartagal esta confundida no sabe que pensar”. “También la Ministra dijo que el médico no trabajo en el Hospital y el sí trabajo en el Hospital”.

Mientras no se sabe dónde se pudo haber contagiado el médico, se aclaró que actividades estuvo realizando anteriormente a la fecha de la difusión del contagio: “Estuvo el día jueves jugando un partido de fútbol con empleados de la Clínica Privada. No hay certezas, como ciudadanos creemos que no hay información certera de dónde se contagió”.

Finalmente, la información dice que Tartagal decidió volver a fase 1 y los comercios abrirán a las 9 de la mañana y cerraran a las 16 horas.