Campaña a beneficio/El COVID le afectó las caderas debe operarse urgente

En comunicación con Andrea Lazarte por Cadena Máxima, hablamos con Luis Alfredo Sánchez – hombre de 44 años que padece necrosis en ambas caderas tras el covid.

Consultado por su tratamiento, Sánchez contó «Un especialista que me está tratando, ya me operó la cadera izquierda y ahora vamos por la derecha, la prótesis nacional tiene una vida útil de 10 años por esta razón el médico me sugiere una importada pero es muy cara y está cotizada en dólares».

Por esta razón, señaló que el domingo 23 de octubre en el CIC de la isla desde las 11:00 AM se llevarán a cabo talleres dictados por profesores para ayudarlo a cubrir los gastos, además también habrá ventas de comida y sorteos sorpresa.

«Los talleres están destinados a todas las personas que les guste el folclore, cada profesor pone su tiempo y sus conocimientos en un taller sobre la historia del folclore, quiero agradecer a la Intendenta de Cerrillos y a las personas que hacen esto posible», finalizó.