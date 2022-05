Cande Correa afirmó que quiere ser funcionaria

La ex concejal de Salta, Candela Correa se ve muy entusiasmada de ser conocida en el mundo por su libro “volar”, además afirmó a Agenda/ Salta que le encantaría volver a la política, pero no como concejal, sino como funcionaria.

El 13 de diciembre se terminaba el mandato de Correa, luego de la situación ella afirmó que fue un golpe muy duro. “Fue un golpe fuerte y tardas un tiempo en ponerte bien, obviamente nunca deje de trabajar, seguimos apostando que se puede cambiar y generar nuevos proyectos. Soy una mina emprendedora y laburante que viene de abajo y con ganas de cumplir mis sueños y proyectos”.

De esta manera, explicó que su camino por el concejo deliberante fue unos de los momentos más importantes que quisiera volverlo a vivir. “Yo siempre voy a trabajar del lado que esté y tratando de resolver y del lugar que me toque. Más allá de ser concejal siempre trate de buscar soluciones y ayudar a otros municipios”.

Siguiendo con la línea, Cande dio un golpe duro a los funcionarios que están actualmente y declaró que: “tenemos muchísimos funcionarios y si cada uno de ellos cumpliría el trabajo que le toca, sería más alineado el laburo al gobernador”.

En su época presentó su proyecto el cual se denominaba “concejal por un día” y que no se llevó a cabo. “En ese momento nadie me apoyó y hoy me encanta porque habla de inclusión y darle la voz a aquellos que no votan, como son los menores”.

La ex concejal, también habló de su libro y expresó que se divide en tres partes, uno habla de la separación con su ex pareja, la segunda parte de “volver a enamorarse” y en la última parte del libro habla del PODER.

“Yo pasé por una separación donde pesaba 43 kilos y decidí levantarme con mi hija que en ese entonces tenía 1 año y llegar a donde estoy hoy, cuando cantidad de personas se rieron de mi apellido por no venir de un apellido de plata. Yo dije el día que me van a conocer va a ser por mi nombre y apellido, dicho y hecho. Mi libro quiero que lo conozca el mundo. Lo empecé a escribir hace 7 años”.

Finalmente, respondiendo a la pregunta de ¿Qué fue lo mejor y lo peor que vivió en el Concejo Deliberante? Detalló lo siguiente:

“Lo peor que viví en el concejo deliberante es ver como el poder arrasa con los que menos tienen, siento que el poder es de los que más tienen, los que poco tienen pagan las consecuencias, entonces cuando ese poder deje ser egoísta y empiece darle la oportunidad al que menos tiene, vamos ver un cambio y lo digo a nivel país. Lo mejor que me pasó fue aprendido tanto, intelectualmente, como madre, como p²ersona”.