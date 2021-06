Candela Correa convoca a jóvenes para que presenten proyectos de ley

Al ganador se le entregarán $10.000

Debido a que la iniciativa “Concejal por un día” quedó en vano a raíz de la pandemia, la concejal municipal decidió llevar a cabo una nueva convocatoria de manera personal, con el objetivo de que los jóvenes puedan mostrar sus ideas. Por esto, para detallar este trabajo, Candela dialogó con el equipo de máxima tarde.

“Queremos generar más inclusión y que puedan sentirse cómodos, hay que trabajar siempre articuladamente y siempre nos olvidamos de ese sector, es increíble la cantidad de jóvenes que se inscribieron ya, con proyectos de salud, educación, es increíble como tienen tantas ideas para aportar”, afirmó la concejal.

Además, la política detalló las razones por las que desea llevar a cabo esta iniciativa: “Creo que era el momento adecuado, ¿A quién lo le gustaría poder expresarse y presentar propuestas, proyectos a los 16 años? Creo que muchos jóvenes no van a votar y creo que queda de lado la parte de tratar de motivarlos y enseñarles la importancia, es una experiencia única para crear inclusión que hoy los jóvenes la deben tener, de saber qué es lo que quieren para nuestra ciudad”.

Con respecto a la cantidad de chicos que hasta el momento participarán, la concejal dijo: “Los chicos, son más de 160, seguimos teniendo el registro, una vez subidos allí, haremos un grupo de WhatsApp, les enviaremos un modelo de proyecto, entonces ahí harán proyectos sobre lo que fuese y luego veremos cuales pueden salir del consejo deliberante y que proyectos están en proceso de ley”.

Finalmente, Candela hizo referencia a quienes la acompañaran a llevar esta idea a cabo: “Estamos trabajando con un equipo sumamente formado, me acompañan abogados, realmente es importante, personas que saben elaborar un proyecto y tienen experiencia. Esto no es solamente de Cande Correa, quiero que lo hagamos juntos , si bien cuando ingresé a la política dije que había muchísimas cosas que yo no sabía, es cuestión de ir aprendiendo”.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

https://fb.watch/6rkuN3Vd6S/