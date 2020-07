Capacitación virtual sobre patologización de los malestares de salud mental en contexto de pandemia

En comunicación telefónica con Andrea Lazarte, la licenciada en Educación y Psicopedagogía, Gabriela Dueñas, explicó sobre la videoconferencia que se dará esta tarde.

A través de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones de la Provincia de Salta, se realizará un ciclo de videoconferencias en donde se hablará sobre la patologización de los malestares en salud mental en contexto de pandemia.

La doctora Dueñas es responsable del Programa ANDIS Salud Mental y explicó sobre uno de los temas que se dará en la charla. “Se hicieron relevamientos donde se entrevista niños y adolescentes y señalan que generan temor y angustia la idea de contagiarse y contagiar. Es importante revalorizar la tarea de los docentes, ellos son los únicos que pueden entrar a los hogares y poder detectar situaciones que no sean saludables o de riesgo. Es muy importante que los docentes trabajen de manera interdisciplinaria”.

Además, la doctora sostuvo que el problema no es la cuarentena, sino la pandemia y que el aislamiento debe ser físico y no social. “El aislamiento debe ser físico y no social, lo cual hace daño psiquicamente, no es saludable estar incomunicado”.

La videoconferencia se realizará esta tarde a las 18 horas, la modalidad virtual no es arancelada y será destinada para profesionales y estudiantes interesados en la temática. Las incripsciones son online y pueden conseguirse en este link: https://forms.gle/xFq5eKWqE5SnjCox5

