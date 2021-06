Carlos Diez San Millán “Hay que enfriar los ánimos, actuar con cordura y respeto”

Pasó el ex presidente de la Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes, Carlos Diez San Millán, por “Lazarte’n por el Mango”, y habló sobre su postura ante la suspensión del desfile en homenaje a Martín Miguel de Güemes y la convocatoria a una marcha en contra a esa decisión. “Hacer una marcha para mi me parece que no era conveniente por ese trastorno que iba a causar” declaró. Además afirmó que “desde cualquier punto de vista no era conveniente hacer la marcha” y llamó a que cada fortín haga su conmemoración “puertas adentro”.

Con respecto a la convocatoria de la marcha para ese mismo día, el ex presidente dijo que “hay que enfriar los ánimos, actuar con cordura y respeto. No poner al Gobierno en un gasto extra, ni a la institución en gastar lo que no puede. No caben los caprichos”.

A su vez, Carlos Diez San Millán, dijo que algún órgano del gobierno tendría que hacer un llamado de atención para que esta situación no se repita. De la misma manera declaró que la institución gaucha es algo noble y que a través de las autoridades de ahora la gente se pone en contra de la agrupación.

Tras la suspensión de la marcha prevista, expresó que le parece una muestra de buena intencionalidad por parte de la agrupación