Carol Ramos: “Necesitamos trabajar, no podemos cerrar, es lo mismo que condenarnos a fundirnos”

La representante de la cámara de comercios unidos de Salta dialogó con el equipo de máxima tarde

Un día después de la convocatoria organizada por sectores comerciales, la representante de la cámara de comercios unidos de Salta contó cómo es la situación actual de los comerciantes y el pedido de una solución que esperan, llegue lo más antes posible. “Fue una convocatoria para que todos los comercios sepan que somos muchos y que ningún sector está solo, estamos todos juntos porque necesitamos trabajar. Y de la parte privada depende muchísima gente, yo digo, somos los generadores de empleo y de la riqueza”, afirmó Carol.

Además, la representante dijo que lograron mantener una reunión con el secretario general de gobernación: “Posadas nos convocó amablemente, ellos no esperaban también tomar estas medidas, pero nosotros dijimos que tenemos al gobernador y sabemos que en sus manos está y que lamentablemente no es que yo diga que vamos a abrir, sino los comercios, gastronómicos, respetando los protocolos, y como decíamos, por favor que todos cumplan para que no hayan sanciones, porque sino por unos pagan todos”.

Finalmente, Carol afirmó que sigue teniendo esperanzas sobre alguna posible decisión en favor a los comerciantes: “Si bien las restricciones siguen, confiamos en que tenemos un gobierno empático, que si ven a un local que está habilitado, y si la policía está viendo que se respetaban los protocolos, no va a proceder de forma leonina contra el trabajador. Confiamos en que el gobierno va a ser coherente. Les decimos a los dueños de las ferias que tienen que abrirlas, así la gente pude abrir sus locales, si no lo hacen se enfrentan a que les hagan demandas, cuando uno alquila, por ese tiempo somos dueños de los locales. De la misma manera, galerías, shoppings, no pueden cerrar las puertas impidiendo el acceso a los inquilinos”.

