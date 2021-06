Ramos: “El tema manteros no fue una lucha personal, es algo que me pidió la gente que represento”.

En el programa TODOS Y TODAS de Miguel Dalesio, hablamos con Carol Ramon, Presidente de la Cámara de Comercios Unidos de Salta.

Esta Cámara presidida por Carol Ramos, tiene su comienzo tras la negativa de apoyo que algunos comercios de Salta necesitaban por situaciones cómo los manteros, protocolos de covid, etc: “La Camara de Comercios Unidos de Salta nace por la falta de representatividad de la tradicional Camara de Comercio dirigida por Betzel”.

En relación a la situación que se vive con los manteros que trabajan en las puertas de los locales, la presidenta de la cámara dijo que Betzel en una reunión manifestó que no tuvo el apoyo para ir contra los que apoyan a que los manteros estén. Y tras, estos dichos Ramos decidió encarar el tema por su lado “El tema manteros no fue una lucha personal, es algo que me pidió la gente que represento”.

“Esperamos que la Intendenta Bettina Romero ponga orden como corresponde”

Finalmente, habló sobre uno de los sectores más golpeados por la pandemia de covid-19, los restaurantes y pidió que se deje trabajar: “El foco de contagio no esta en el restaurante, pedimos que dejen trabajar”.