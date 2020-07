Cartuccia: “No creo que haya cambio de gabinete provincial”

La diputada provincial, Laura Cartuccia mantuvo dialogó con Miguel Dalesio en “Todos y Todas” para referirse al proyecto de su autoría que fue aprobado en el que se incluye a los odontólogos forenses en el cuerpo de investigadores fiscales. “Me pareció importante que se pueda incluir a ellos en investigaciones fiscales. Es relevante el trabajo de los odontólogos respecto de su importancia en cuanto a la investigación criminal, sobre todo en los procedimientos de necroidentificación”.

Se refirió a la gestión que se está realizando en el marco de la pandemia a nivel nacional “tenemos un presidente activo, muy presente y que está con todos los gobernadores, cada uno tiene problemas diferentes aún que algunos son transversales a todos es el federalismo del que tanto hemos hablado. Lo que hay que hacer es acompañar al gobernante y dejarlo gobernar, no sirve de nada poner palos en las ruedas. El presidente en lo que va de la gestión ha dado claras muestras de que es una personas capacitada y cabal para poder gobernar”.

“Tenemos provincias en las que la economía se esta reactivando, el AMBA es una de las más afectadas, dada la cantidad de casos que tiene,la gente no puede salir a trabajar y no se puede reactivar a la economía”.

Aclaró como se realiza la carga de casos positivos de COVID-19 “cuando se da un caso positivo se carga a la provincia de origen. Muchos de los laboratorios se están haciendo en privados, cargan si es positivo o negativo y están tomando muestras de otras provincias, sin asignar de donde es, por eso es que se produce ese pequeño número de diferencia y eso lleva a la gente a pensar que no se están cargando bien los datos y genera un poco de miedo”.

Con respectó a un potencial cambio de gabinete en la provincia sostuvo “los rumores siempre existen, más cuando llegan los meses de julio y diciembre, no escuché absolutamente nada, por el momento me atrevería a decir que no. Pulleiro y Medrano fueron los más castigados desde que comenzó todo esto, el ministerio de salud viene con una falta de gestiones terribles, falta de inversión desde el gobierno anterior, la ultima inversión de ambulancias fue en 2015, ni hablar de recursos humanos y cuestiones edilicias”.