Caso Exeni / Villamayor “No era necesario hacer tanto show, podría haberse tratado en comisión”

En contacto con Andrea Lazarte, Socorro Villamayor – Diputada provincial comentó sobre la situación del cobro de los ATP en el que está vinculado el diputado Exeni.

En este sentido comentó, ”la situación de Exeni aparentemente se resolvería en la justicia. Nación envió varios ATP de distintas empresas y según lo que declara el diputado, el formaría parte de una empresa, que como muchas otras cobraron los ATP para los pagos de los empleados. Por lo cual no es una cuestión personal sino es distinta. Es implementada a nivel nacional y está judicializada. Nos pareció prudente no conformar una comisión porque no se la considera necesaria”, explicó.

En este contexto comentó su opinión personal, ”siempre que esté en duda la honorabilidad de algún miembro de los cuerpos legislativos, es necesario hacer las investigaciones al respecto de un cuerpo colegiado”. En ese sentido explicó, ”no es necesario llevar adelante tanto show como el del día martes por parte de este diputado, que pedía una comisión después de un año de está situación”.

Indicó que ella habló con el diputado Exeni y le planteó que de explicaciones formales para dar tranquilidad a la gente. Dado que el se encuentra tranquilo con respecto a esta cuestión.