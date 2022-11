Caso Jimena Salas: el abogado de los hermanos Saavedra afirmó que son inocentes

En Vaqueros, el 27 de enero de 2017, en entre las 12 y 14 hs se cometió uno de los crímenes mas atroces que se puede recordar. Allí mataron, de más de 45 puñaladas a Jimena Salas en su casa.

Desde ahí en adelante hubo mucha información que nunca llegó a nada, un juicio que quedó desierto por falta de pruebas. 5 años después, hubo 3 detenciones rápidas y el discurso desde el Ministerio Público Fiscal de pruebas de ADN.

En este contexto, el doctor, Marcelo Arancibia representante de los hermanos Saavedra, quienes fueron detenidos hace 60 días, indicó que ellos están incorporando pruebas testimoniales, periciales.

“Vamos a volver a pedir una realización nueva de un solo ADN que arrojó resultados positivos de Javier, dejando establecido que desde que lo trajeron de Santa Victoria, ese día donde fue detenido, los investigadores le iban manifestado: ´hacete cargo, porque el ADN es positivo para vos´ o casualidad que son 3 los investigados y a ninguno de los otros 2 le dijeron ´sos vos, vos la mataste´ y como frutilla del postre lo acusaron de que intentó suicidarse”, dijo.

Asimismo, el abogado señaló que: “cómo se explica que una persona que viene con las esposas puestas junto a policías, con el cinturón de seguridad, va a realizar un acto que haya puesto en peligro la vida, siendo que lo trasladaban como deben trasladar. Cuando le decían ´hacete cargo´ el respondía que no tenía absolutamente nada que ver y que no la conocía, por tanto sufrimiento y apremio psicológico y físico, el reaccionó y dijo: ´déjenme de molestar, yo no tengo por qué hacerme cargo´ eso ocasionó que estos personajes lo demandaran y lo llevaron al CIF”.

Según Arancibia, la verdad los va acompañar hasta el final. “Donde van a tener que pedir mucho, disculpas, y vamos a ver cuáles son las reacciones frente a un hecho tan delicado, cuando ellos prueben que no han participado y no cometieron el hecho”.