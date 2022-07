Caso Palomo: «sabemos quien la mató, ahora queremos saber quienes mandaron a matarla y por qué»

Luego de saber el veredicto por el asesinato de Sandra Palomo, Ian Esteban Caro y Ricardo Nahuel Bonifacio purgarán la condena de 15 años de prisión en el penal de Villa Las Rosas.

Ante esto, el abogado de Palomo, Javier Latorre, indicó a Agenda/Salta que sienten un gran satisfacción, por la sentencia, él y la familia de Sandra, pero que aún quiere investigar quien fue el autor del hecho. «Sabemos quien la mató, ahora queremos saber quienes mandaron a matarla y por qué».

Asimismo, señaló que le queda la sensacion de absoluta conformidad de saber que: «no se trabajó tanto tiempo en vano, de que se llegó al descubrimiento, acá todavía faltan cosas por investigar y creo que ya con estas 4 persona que han sido declaradas culpables, dos con penas impuestas de 15 años de prisión efectiva y con la decisión del tribunal de obligar a la fiscalía que investigue a más partícipes o autores intelectuales», dijo.

De esta manera, aclaró que en 2 meses de audiencia quedó tan evidenciado de que «alguien la mandó a matar» que: «los propios jueces le exigieron a los fiscales pasar el legajo a otra fiscalía y que se continúe con la investigación. Estamos defendiendo la verdad, sabemos quien la mató, ahora queremos saber quienes mandaron a matarla y por qué».

Ian Estaban Caro y Ricardo Nahuel Bonifacio recibieron esa condena, por lo siguiente. Una vez que mataron a Sandra, se pusieron en contacto con los coautores del hecho y conjuntamente la 5 personas involucradas fueron hasta el barrio 14 mayo donde se deshicieron del cuerpo y no sólo eso, si no fueron a buscar la manguera donde lavaron completamente la camioneta para después dejarla en el domicilio de la víctima y además quedó comprobado que recibieron dinero por esa tarea, el dinero que recibieron fue por uno de lo coautores que sacó de la billetera de Sandra y repartió.

«El dolor de la familia está latente, el estado en shock, pero dentro de todo eso está la satisfacción de saber que todo esto no fue en vano y que de a poco se va esclareciendo y mostrando cual es la verdad para que pueda descansar en paz no solo Sandra si no toda su familia».