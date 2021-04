Caso Peñalva: “Pedí al doctor Arancibia que presente un escrito y me levanten la perimetral”

El padre de Luján Peñalva solicitó que se baje la perimetral en su contra para poder asistir a Ciudad Judicial a presentar su declaración.

Hoy por la tarde Gustavo Peñalva, padre de Luján Peñalva, estaba citado en Ciudad Judicial para declarar. Pero lo llamativo es que la jueza puso una medida cautelar restrictiva para que no se puede acercar al lugar. Esta medida se tomó a raíz de una marcha que realizaron los familiares de Luján alrededor de Ciudad Judicial. En esta manifestación se mostraron carteles y pancartas con nombres y fotos de los funcionarios que no hicieron nada por la causa de las dos jóvenes.

“Pedí al doctor Arancibia que presente un escrito para que me levanten la perimetral y poder ir a declarar, sino ahí si iba a cometer el delito”, arrancó contando Gustavo Peñalva. Además agregó que levantaron la perimetral pero él no tenía por qué asistir hasta que no le den aviso por escrito. “Tenemos que pensar, que me metan preso sería lo mínimo”, contó.

Luego de realizar esta marcha algunos funcionarios se sintieron amenazados y por eso se tomó la cautelar. Ante esto Peñalva aseguró: “No tienen como encuadrar en un delito lo que hicimos, quieren coartarnos la libertad de expresión”. También sumó que en ningún momento hubo maltrato, al contrario los funcionarios están para ayudar al pueblo.

“El gobernador nos negó la reunión, nos mandó como quien dice al portero”, contó. Haciendo referencia a que el caso de su hija “es un caso bastante político”. Aun así afirmó que “no sabemos cómo vamos a seguir, pero lo vamos a hacer porque esto nos da más fuerza”.

Finalmente reiteró que no hay delito y los funcionarios están abusando de su poder. También sumó que seguramente ahora van a aparecer más causas en su contra y agradeció a los medios de comunicación porque: “Este tipo de peso se hace más liviano cuando estamos acompañados”.

Escucha la nota entera en el siguiente link:

https://fb.watch/4VLZLxGx1I/