Central Norte abre su temporada con el debut de Adrián Bastía como entrenador y un plantel renovado que buscará afirmarse en su vuelta a la categoría. Enfrente estará San Miguel, dirigido por el experimentado Gustavo Coleoni, en un choque que promete intensidad desde el primer minuto.

Central Norte inicia una etapa completamente nueva en su historia reciente. Tras lograr el ascenso, el conjunto salteño tendrá su debut oficial bajo la conducción de Adrián Bastía, quien asumió el desafío con un plantel renovado y la premisa de sostener la competitividad en una divisional siempre exigente. El exmediocampista, recordado por su carácter y liderazgo dentro de la cancha, encara su primera experiencia al frente del Cuervo con la intención de imprimirle identidad y solidez desde el arranque.

Del otro lado estará San Miguel, dirigido por Gustavo Coleoni, un técnico con amplia trayectoria en el ascenso argentino y reconocido por su capacidad para potenciar equipos en contextos difíciles. El “Sapo” buscará hacer valer su experiencia y el peso de la localía para comenzar el campeonato con un resultado positivo.

El cruce promete ser intenso desde el inicio. Central Norte intentará afirmarse en su regreso a la categoría, mostrando orden y personalidad en el estreno de Bastía. San Miguel, por su parte, apostará a hacerse fuerte en casa en una jornada inaugural que abre un torneo largo, parejo y con múltiples aspirantes a pelear arriba.

Para el Cuervo, este partido no solo marca el comienzo de un nuevo campeonato, sino también el inicio de un ciclo que genera expectativa entre los hinchas, que esperan ver un equipo competitivo, protagonista y fiel a su historia.