Chaya Barrionuevo: “Siempre creí que mi mamá y mi papá me protegieron desde arriba”

La personalidad del folclore que llegó hoy hasta la radio, suele tener siempre una sonrisa en la cara y la guitarra en la mano. Llegó a ser conocido hace mucho tiempo cuando era uno de los integrantes de “Vale 4”, después vino “Tucán y Chaya” donde está hace más de 10 años. Hoy en “Momento único, autentico, irrepetible”, el Chaya Barrionuevo.

El Chaya contó cual fue el origen de su singular apodo “me pusieron El Chaya cuando yo cantaba en un coro magnifico de las carmelitas. Uno de mis primeros sueños fue cantar en ese coro, tenía 15 años.Me fui a ofrecer, hacíamos una ronda después los sábados después de ensayar y los domingos después de misa y yo cantaba una canción que hablaba de la chaya, varios sábados cante la misma canción después cambie y me pedían “la chaya”, y de ahí me quedó “El Chaya”.

Contó parte de su historia de infancia “Mi papá se llamaba Ramón, y me pusieron Omar, como el novio de la chica que las ayudaba a mis tías. En mi vida tuve muchísima suerte, a mi hijo le puse exactamente el mismo nombre. Cuando era chico yo vivía en Catamarca y Tucumán, barrio antoniano de alma. Iba a la escuela Sarmiento, era compañero de kike Teruel, en la secundaria fui a la técnica 2”.

El artista contó una parte muy profunda de su vida que muy pocos conocían “mi mamá falleció cuando yo tenia 14 días, yo tenia un pensamiento que mi papa me abandonó, de grande me di cuenta que no, pero nunca vivió conmigo. Mi papa murió cuando yo tenía 17 años. Mi papá fue mecánico diésel, él era de Seclantás, falleció mi mamá y mi papá como que tuvo un shock se vino abajo, yo me quedé con mis tías. Mi papá murió linyera. Mis tías eran 7 y se fueron casando y me quedé con una sola tía hasta los 13 años, de los 13 a los 28 que casé viví con mi abuela. Yo me juntaba con todos los malandrines, capaz que estaban a los tiros o se agarraban a las piñas pero yo justo un minuto antes me había ido, siempre creí que mi mamá y mi papá me protegieron desde arriba”.

Antes de agarrar su guitarra y entonar una canción, contó la historia de la melodía y la letra “le hice una canción a mi mamá pero tenía muchos errores y le pedí a Cabuchi que me ayude a redondearla. Se llama madrecita mía, se la canto a mi mamá pero se la dedico a todas las personas que no tienen mamá y sueñan con alguna vez volver a verla”.

