Chiban: “Voy a encabezar la lista como Diputado Nacional de Juntos por el Cambio”

El Diputado Provincial Héctor Chibán dialogó con Máxima Tarde y dio su opinión sobre muchos temas que hacen a la actualidad de la provincia. Para iniciar planteó la situación de los locales comerciales de Salta y dijo que muchos ya están colapsados. Explicó que está circulando un video de este sector donde manifiestan que están a punto de cerrar. Es por eso que decidió actuar: “Nos reunimos con comerciantes de la capital e interior y redactamos un proyecto para que se los exima del pago a las actividades económicas por un año”, dijo.

Además añadió que el hecho de tener el impuesto más alto a las actividades económicas es consecuencia de las malas decisiones adoptadas en materia económica. “El oficialismo no solo tiene que poner atención a la situación sanitaria, sino también a la situación económica”, opinó. Por otra parte hizo referencia a que la vecina provincia de Jujuy “nos pasó por arriba” y desde que asumió Gerardo Morales como Gobernador, impera la libertad y la seguridad.

Por otra parte contó que el radicalismo dejará de ser prestador y será actor principal en las en las elecciones. “Algunos dirigentes de la UCR a nivel nacional, coincidían en que la UCR no es más un prestador en la coalición de Juntos por el cambio”, dijo.

Respecto a las próximas elecciones provinciales opinó que al no coincidir con la fecha de las elecciones nacionales, se vuelve un gran error del gobierno. Porque se pone en riesgo a la población, teniendo en cuenta que según los especialistas, agosto será el pico de contagios en Salta. “Si hubiésemos unificado las elecciones provinciales con las nacionales, nos ahorrábamos entre 800 y 1000 millones de pesos”, especificó.

También agregó que la UCR va a estar presente en los 24 distritos de la Nación y él va a encabezar la lista como Diputado Nacional de Juntos por el Cambio. Agregó que piensa que estar incluido en la lista de Juntos por el Cambio, es la mejor alternativa. Remarcó la necesidad que existe en los hospitales, escuelas e instituciones del interior provincial y sumó: “Por eso vale la pena ir de la mano de Juntos por el Cambio”.

Respecto a la forma de hacer campaña que han adoptado sus pares opinó: “Me fastidia que salga un candidato a hacer política con las vacunas. Cada vez que se monta un vacunatorio vemos a los candidatos del gobierno provincial y nacional sacándose fotos”.

Finalmente habló sobre la actualidad de la UCR y explicó que lamenta que haya dirigentes que desde el advenimiento dela democracia, no han hecho otra cosa que brindar al gobierno de turno la división de la oposición. También añadió que desde el 1983 no hubo alternancia y si no hay alternancia no hay democracia. Además hizo una crítica a los dirigentes políticos que han sido del mismo partido de manera sucesiva. “Hoy ese partido y ese espacio aun cuando hay variantes sigue siendo lo mismo con las prácticas políticas, conservando privilegios, reacios al progreso, reacios a la seguridad jurídica, a que haya cohesión social y empatía. Salta tiene que tener calidad institucional, inserción regional, nacional e internacional”, planteó.

Escucha la nota entera en el siguiente link:

https://fb.watch/6vlmabC6q9/