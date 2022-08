Chicos de la escuela N° 4805 necesitan 6 aulas: «tienen clases bajo un árbol»

Más de 200 chicos no pueden tomar clases a causa de que no hay aulas, hoy más 200 chicos se sientan bajo un árbol y en el frío para aprender. La injusticia se ve plasmada en la escuela N° 4805 de la Misión Lapacho II.

La referente de la escuela, Alejandra Morales viene pidiendo desde el 2017, al Ministerio de Educación 6 aulas para los alumnos wichi y hasta ahora no obtiene respuestas. «Desde el 2017 estoy solicitando aulas para la escuela porque los chicos se van aumentando y hay chicos que están en lista de espera y no están tomando clases porque no hay aulas».

En la escuela se necesitan aproximadamente 6 aulas, están quedando afuera 200 o 300 chicos en la lista de espera. «Este año yo quiero gestionar para que se me cumpla el pedido».

El intendente de Tartagal, Mario Mimessi, hace oidos sordos ante esta situación. «No hablé todavía porque no nos atienden a los pueblos originarios, desde que asumió no nos atendió, solamente un coordinador, pero él no. En la campaña vino a prometer varias cosas, asumió y no nos atendió, siempre es así».

Ahora, Morales está viajando a Salta, ya que presentó 3 notas al ministerio de educación y hasta ahora no le dan audiencia con el ministro. «La semana pasada tuve una reunión con el coordinador del Ministerio de educación y le explicamos el problema».

Los chicos toman clases bajo los árboles o en las galerías, y además no tienen personal para que les de la merienda a los chicos. «Ellos quieren ir a la escuela que está adentro de la comunidad, aquí suceden muchas cosas por eso los padres no los quieren mandar a otro lado».