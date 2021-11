Claudio Del Pla: «Lo que dijo ayer Suriani es una convocatoria a la violencia a las mujeres»

En la última sesión de la Cámara de Diputados de la provincia, mientras se debatía un proyecto de ley para aplicar consignas polciiales a victimarios y no a víctimas, Andres Suriani planteó que el 30% de denuncias por violencia de género son mentira. Ante esto se generó un gran revuelo en el recinto por lo que provocaron sus dichos.

Entrelos legisladores que respondieron estuvo Manuel Santiago Godoy y Claudio Del Pla dio su opinión: «Él es un hombre de la iglesia y esta es la insignia ideológica para que maten a más mujeres. Es una convocatoria a la violencia a las mujeres lo que dijo ayer Suriani. En una sociedad donde la mujer es la víctima, él dice que son una mentirosas que manipulan todo, mientras debatimos como proteger a la mujer en un provincia con record de femicidios».

Por otra parte respecto al tratamiento del proyecto contó que votó a favor, sin embargo esta ley no introduce una nueva facultad que los jueces no tenían. Remarcó que no hay que engañar a a la población y decir que por esta ley se va a erradicar la violencia, ya que hace 20 años hay una legislación e torno a la mujer.

Por otra parte sumó que durante la última sesió se planteó un extenso temario pero no se llegó a tratar un punto que presentaron desde su partido. Esta propuesta se trataba de buscar una legislación para ofertas de terreno y urbanizaciones estatales. «Planteamos urbanizar con Plan Mi Lote, en un año y medio no entregó ningún lote e inscribió a 30 mil familias», explicó. Durante la mañana se reunieron con los representantes odicialistas y «no quisieron dar dictamen».

