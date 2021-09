Claudio Mohr: “Tenemos más de 250 puntos de recarga, pero prontamente se incorporarán 280 más”

El Presidente de SAETA, dialogó con el equipo de “Máxima Tarde”

El primer tema a charlar, tuvo que ver con un beneficio que ayudará y le facilitará las cosas a jubilados y pensionados: “Firmamos un convenio con el registro civil, la idea es que a partir de este convenio obtengamos información de supervivencia, lo cual nos permitirá que no tengan que venir semestralmente a renovar sus tarjetas”.

Por otro lado, Mohr habló sobre un tema que se sigue viendo constantemente: “Tenemos un número importante de retenciones, mucho menor que en la pre pandemia, nos pasa que hay usos indebidos. Hablamos de una tarjeta con beneficio o modificaciones, la debe usar el titular de la misma, no la puede usar un hermano o pariente. Solo la persona titular, no así las tarjetas azules que no son nominadas”.

En cuanto a los puntos de recarga que existen hasta el momento, el mandatario máximo de SAETA dijo que “actualmente hay más de 250 puntos de recarga, pero que prontamente se incorporaran 280 más. Hoy tenemos también 8 medios de carga electrónica, entre los que se encuentra Mercado Pago, Naranja x, Banelco, etc”.

Finalmente, Mohr se refirió a los cortes de calles, los cuales son una constante y perjudican el recorrido normal de las unidades: “Los servicios son normales, salvo lo que comunicamos, los cortes programados, siempre se avisa con anticipación. Están programados los recorridos alternativos, se dan cortes a veces, y cuando se trata de eso, tenemos la demora en el recorrido por el corte momentáneo de la calle. Hay un gran trabajo de inspectores, eso lo comunicamos por nuestras redes y la página”.

