Claudio Morh: “Sería una pena tirar todo este esfuerzo por la borda “

En Radiomanía nos visitó el Presidente de Saeta Claudio Morh para comentar sobre cómo se manejará el transporte público en estas instancias donde los alumnos de la Universidad Católica de Salta ya comenzarán, a rendir exámenes finales presenciales.

Sobre esto expresó que lamentablemente por el momento los estudiantes no podrán utilizar el transporte público y que no se trata de un tema de pagos o no del transporte sino más bien de cierta distinción. Comentó que para aclarar esta situación se mantuvo en contacto con el Rector de la UCASAL y que este le curso una carta informando que comenzarían a tomar exámenes presenciales, pero sobre este Morh dijo que si bien lo que está habilitado es el protocolo de la Universidad para tomar exámenes presenciales, el uso de transporte público para alumnos y docentes todavía no se habilitó.

El turismo interno, las reuniones familiares, las actividades deportivas, esparcimiento, entre otras y ,por el momento ,las rendidas presenciales son actividades que están habilitadas pero no pueden utilizar los colectivos .Quienes regulan el transporte en este contexto de pandemia es el COE , y a través de sus resoluciones indican quienes son las personas habilitadas para usar el transporte público de la Provincia , por el momento solo los esenciales pueden hacer uso del mismo y menos en ningún caso.

Aclaro que está informado de que la Universidad comunicó a todos aquellos que no tengan transporte u otras razones no puedan presentarse a rendir se les brindará la opción de hacerlo on-line a través de la plataforma.

En cuanto a los alumnos que tienen la posibilidad de presentarse a rendir Morh comentó que no pasa por un tema de deben o pueden ir, sino más bien de apelar a la responsabilidad social y al compromiso individual, agrego también que está probado que el transporte público en todo el mundo y en sus diferentes formas, si no está bien controlado, en un gran foco de contagios que tramite el virus e impide identificar quien los hizo y puntualmente hablando de la Provincia expresó que el objetivo primordial siempre fue la salud de los Salteños.

También comparo la situación actual de Salta con la de otras provincias como Jujuy y Buenos Aires en las cuales se está retrotrayendo el transporte público.

Señaló que “Sería una pena tirar todo este esfuerzo por la borda “refiriéndose a al compromiso social que tenemos los Salteños para que la Provincia continua en una situación favorable dentro del marco pandémico , y sobre el mismo tema y haciendo alusión a la situación que se vivió el fin de semana aclaro que es un llamado de atención que nos tenemos que hacer todos , sin excepción alguna para no atentar contra el resguardo que debemos tener .Si bien el transporte el difícil de controlar comento que la gente entendió que el sistema de transporte es muy estricto .

Aclaro que si o si se necesita permiso para manejarse en transporte y si bien entiende las diferentes situaciones y la necesidad de las personas de trabajar no se pueden hacer excepciones ya que estas luego se vuelven generales ya que el objetivo es cuidarnos. Sobre la situación de Bolivia comento que lo peor que nos puede pasar es subestimar una situación y que es algo que lo veíamos muy lejano, pero ahora está “a la vuelta de la esquina” y cuanto al turismo interno aclaro que por ahora la gente que quiera llevarlo a cabo tendrá que hacerlo por sus propios medios ya que Saeta solo tiene Jurisdicción desde La Caldera hasta Chicoana y solo aceptan pasajeros con permisos sobre actividades esenciales. Para finalizar acoto que debemos ser mesurados tanto en el uso del transporte como en la convivencia diaria.