Comba: “Hay 400 mil salteños vacunados dijo el gobernador, me encanta, pero no me alcanza”

Así lo expresó hoy en el programa “Todos y Todas” de Miguel Dalesio, el periodista Diego Comba. “El nombre no me importa de quien se vacunó, si no de donde es, de que municipio, entre otros datos”, dijo.

Siguiendo con el tema de la pandemia, el periodista indicó que hay muchas personas que, aparte de morir por el COVID, fallecieron por otras enfermedades. “A cualquiera que ponga el brazo que le pongan la vacuna”.

Por otra parte, siendo hoy el día del periodista, Comba habló que en su trabajo aprendió varias cosas gracias a la prensa institucional y afirmó que hay periodistas que realizan su trabajo con mala intención. “En los últimos años me desestresé bastante, porque sé que la comunicación cambió bastante”.

Finalmente, habló acerca de como ve el gobierno actual indicando la diferencia que hay entre el gobierno de Mauricio Macri y el actual. “El Frete de Todos es el que tiene más militancia, que va y aguanta los trapos, en cambio, el macrismo siempre tiene que seguir apelando a gastar mucho”.