Comenzó el juicio por el femicidio de Agustina Nieto

Hoy comenzó el juicio contra Joaquín Octavio Viñabal de 25 años, por homicidio calificado porneo concurso premeditado de dos o más personas y por femicidio, en perjuicio de Agustina Nieto, de 22 años quien tenía un hijo pequeño cuando la asesinaron en 2018.

Daniela Nieto se comunicó con Pan & Circo y afirmó que el único imputado en este caso es Viñabal y que otro de los acusados, Chavarría, quién seria el dueño de casa, está sobreseído, ya que se lo consideró una persona con retraso mental leve.

El hecho ocurrió el 10 de noviembre de 2018 en barrio San Benito de la ciudad de Salta. Según la requisitoria fiscal, esa noche Agustina Fernanda Nieto concurrió a una construcción abandonada donde se encontraba Viñabal con otras personas no identificadas. En ese contexto, alrededor de las 7, le quitaron la vida a la joven ahorcandola y por sofocación manual.

Asimismo, Nieto adirmó que es una situación bastante complicada con sentimientos encontados, pero que: «estamos entre todos dándonos fuerzas y estamos en esta lucha que se haga justicia».

«Estuvimos frente a frente con el acusado, si bien se imputa a una persona que es Joaquín Octavio Viñabal, hay otro acusado que se lo declaró inimputable por problemas psicológicos, como se lo consideraba una persona peligrosa tanto para él como para otras terceros, se le dió una intención ambulatoria en el hospital ragone».

De esta manera, la hermana de la víctima, indicó que ella no tenían ninguna relación con ellos, pero que: «según testigos la vieron con Viñabal, yo desconocía si ellos tenían alguna amistad o algo, para nosotros era totalmente desconocido».

Finalmente, aclaró que la policía no lo encuentra a Viñabal, si no que fueron los vecinos. «Fueron nuestros aportes para llegar a él, después lo pasamos a la policía y empezaron la investigación».