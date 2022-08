Comerciantes unidos llaman a un paro fiscal cansados de sostener los planes sociales

En comunicación con Lazarte’nPorElMango por Cadena Máxima hablamos con Carol Ramos – Pte Camara de Comercios Unidos de Salta, se refirió a los carteles que aparecieron pegados en algunos comercios de la provincia de Salta.

«La unión es lo único que nos puede ayudar, los que realmente hacen aportes a la economía del país son las pymes», declaró.

La idea principal de este movimiento a través del hashtag #RenuncienYa es alinear el pensamiento de todas las pymes y a la vez pedir la renuncia de los políticos a nivel nacional.

«Una pyme que no trabaja entre 12 a 16 horas al día se funde, no tenemos derecho a estresarnos ni enfermarnos, si no trabajamos perdemos nosotros», señaló.

A raíz de la unión, los comerciantes plantean la posibilidad de un paro fiscal debido a qué están cansados de mantener planes sociales.

«Cualquier comerciante te dice lo mismo, todos pensamos igual, nos sacrificamos bastante, somos los que realmente hacemos aportes de los cuáles viven los políticos y los planeros», aseguró.

Por último, Carol Ramos, afirmó que desde la colocación de los carteles en los diferentes comercios se unieron bastantes comerciantes más, en este sentido, dijo «vamos a seguir unidos, la ley está bien estipulada pero siempre se las ingenian para incumplirla, no lo podemos permitir», concluyó.