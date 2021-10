Comerciantes unidos «Si al ministro no le consta que hay mafia en Salta es porque no conoce la provincia»

Hoy, en el Programa Lazarte’n por el Mango hablamos con Carol Ramos – Pte Camara de Comercios Unidos de Salta, acerca la falta de control por parte de los organismos y las mafias en Salta.

El brutal asesinato en el Parque San Martín, el domingo a la madrugada, generó mucha incertidumbre en la sociedad acerca de quién controla los puestos y despertó temor por la supuesta presencia de mafias en la ciudad.

La Pte de la Cámara de Comercios Unidos de Salta, aseguró que la Intendenta Bettina Romero apoya a los comerciantes, quiere sacar a los manteros y que inició Inteligencia para intervenir, pero que se dificulta por la absoluta corrupción que existe en la Ciudad.

«Los organismos se deben al pueblo, hay que exigir justicia, el ministro de seguridad no puede decir que no existen mafias, migraciones no puede dejar entrar a la provincia a personas con antecedentes

¿Tuvieron que degollar una persona para que lo entiendan? Me parece de lo peor, el asesino es un extranjero delincuente.» Expresó.

Los comerciantes exigen presencia y protección al Ministerio de Seguridad y mucho más control en lo que parecer ser tierra de nadie, aseguran que es necesario destapar toda la rama de corrupción ya que esta situación es un atropello para todos los salteños.