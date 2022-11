Comercio tiene nuevo presidente el Dr. Gustavo Herrera

En comunicación con Andrea Lazarte por Cadena Máxima, el presidente de la Cámara de Comercio – Gustavo Herrera, habló sobre los centros comerciales a cielo abierto y la necesidad de capacitar a comerciantes en la digitalización.

Sobre lo que espera realizar durante su mandato el presidente mencionó: «La idea es continuar con la gestión, tenemos que mejorar los comercios, tratar de ayudar a que funcionen mejor, ver como podemos ayudar y como podemos insertar estos comercios en esta nueva era digital».

Asimismo Gustavo Herrera explicó: «los comerciantes no pueden vender tan fácilmente, no pueden stockearse porque no saben si van a poder comprar ni el precio de lo que van a comprar, entonces se ha hecho una rueda compleja de acciones donde todos nos miramos de reojo».

Por último, Herrera brindó detalles de la Promo Mundial, como medida de reactivación económica de apoyo al comercio y a los consumidores.

Cabe recordar que la misma tendrá vigencia desde el 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre de este año, son 500 los comercios adheridos. Y se podrá realizar las compras todos los lunes, martes y miércoles en los comercios con descuentos y cuotas con tarjetas de crédito y débito.