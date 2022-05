¿Cómo prevenir el ciberdelito?.

En Interrogantes de Fernando Galván dialogamos con Diego Migliorisi, Presidente de la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen.

Migliorisi destacó primeramente que se empezaron a dictar capacitaciones para prevenir el ciberdelito ya que durante los últimos dos años creció más del 200% este tipo de incidentes.

«El usuario puede prevenir si está atento y no da los datos a cualquiera» afirmó

Con respecto a esto señaló que en su gran mayoría el usuario es engañado y por eso se produce el ciberdelíto, pero también se compran bases de datos en el mercado negro.

A demás resaltó que el objetivo siempre del agresor es afectar el día a día de la vida cotidiana de la víctima .

Para finalizar destacó que los damnificados no pueden dirigirse a la comisaría a realizar la denuncia correspondiente ya que este delito no figura en el código penal porque el gobierno no le da la importancia necesaria.