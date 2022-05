¿Cómo saber si tu hijo/a sufre bullying?

Dos estudiantes de primer año de una escuela secundaria de Río Segundo, Córdoba, protagonizaron una violenta pelea en el aula. Según trascendió, un alumno que era víctima de bullying se cansó de tanta humillación y golpeó brutalmente a su acosador.

Ante esta situación, Agenda/Salta dialogó con María Zysman, licenciada en psicología y explicó todo acerca sobre el bullying, ¿cómo se produce?, ¿por qué?, y ¿qué es?.

Es bullyng es una forma de violencia entre pares en edad escolar, no necesariamente en la escuela si no en cualquier grupo, donde los chicos están obligados a convivir en un lugar social que consiste en humillar deliberadamente de manera sistemática, sostenida a un par que no logra un reaccionar de manera de frenar con esta situación y que está apoyado, absolutamente, por la presencia de testigos.

«Sin testigos no habría humillación, acá lo que la construye y la sostiene es la presencia de espectadores que se divierten pasivamente y no saben como actuar», dijo.

Asimismo, Zysman, los chicos buscan ser un prototipo, porque pareciera ser que los que triunfan son los chicos delgados, con determinado color de piel y otras cuestiones. «Aveces pensar que eso a uno lo fortalece es pensar que es normal y la verdad que todos tenemos que pasar por eso».

El desequilibrio del poder se puede dar tanto entre alguien que está poco fortalecido, como a personas fuertes. «No hay una vara exacta de lo tan fuerte que tienen que ser.

Hay familiar que no le ofrecen o no le brindan los espacios con valores amorosos que uno supone, a todos los chicos».

La psicopedagoga explica que el primer de reconocimiento para cualquier bebé es su familia, pero que: «si eso no lo tuvieron en casa van a llegar a una escuela y esa escuela van a haber otros valores, otra oportunidad».

Siguiendo con el tema, la licenciada afirmó que ellos no tratan de ponerle el nombre de víctima porque «todos somos víctimas de algo más grande. Entonces seguro el chico que hace bullying lo hace por algo y hay que encontrar ese algo».

¿Cómo saber si mi hijo sufren bullying?

Los padres, para saber si saben que su hijo sufre bullying, deben ver si cambió su comportamiento o su modo de alimentación, dificultades para dormir o duerme mucho. «Cualquier cambio en su conducta, nos tiene que abrir la pregunta de ¿Qué le estará pasando?». Lo mejor que se puede hacer es plantear este problema en la escuela.