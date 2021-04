Conegliano: “Sálvese quien pueda en Orán, estamos a la buena de Dios”

Aumento de casos de dengue y dengue hemorrágico. Faltante de personal y pagos en el hospital. Legisladores que no hacen nada para mejorar la ciudad. Así es el Estado de Orán.

La situación de Orán es para destacar. Con la pandemia de covid-19 fue uno de los municipios que peor la paso y ahora por el aumento de casos de dengue y dengue hemorrágico. Hay al menos dos vecinos que perdieron la vida y no hay anuncios oficiales. “Se habla de vecinos que la están pasado mal con hasta 40° de temperatura. El dengue está golpeando fuerte y con mayor virulencia”, explicó el periodista Maximiliano Conegliano. Además sugirió que hay casos de coronadengue.

En cuanto al hospital el periodista contó: “Camina por una situación de confrontación entre los directivos y entre el personal de la parte administrativa financiera”. Hay muchos trabajadores que no están cobrando y la gerente del hospital despidió al contador por irregularidades. Además sigue el faltante de médicos. “Estamos a la buenas de Dios, sálvese quien pueda en Orán”, sugirió Conegliano.

Respecto a los legisladores que representan a la ciudad oranense, dijo que no se sabe que están haciendo y los ciudadanos notan que ellos no trabajan para mejorar Orán. “Ojala en la próximas elecciones la gente les pase una linda factura a los legisladores”. “Ellos siguen cobrando por Orán, pero no hacen nada por la ciudad”, culminó Maximiliano Conegliano.

Escucha la nota entera en el siguiente link:

https://fb.watch/58gP9unR-i/