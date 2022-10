ConMiras2023/ Quilodran baja a Salta con el partido REPRESENTAR

En comunicación con Andrea Lazarte, por Cadena Máxima, el dirigente político Gonzalo Quilodrán, informó que la Justicia Federal autorizó la existencia del Partido Representar.

“Representar es un espacio nuevo de participación donde más que discutir candidaturas queremos discutir las proyecciones para los próximos años. Generar un decálogo de ideas claras para el futuro de la provincia” dijo.

Por esta razón, Quilodrán dijo que la intención no es “discutir nombres” sino proyectar a largo plazo pautas que no se puedan cambiar y que no puedan ser negociables.

“Es la segunda vez que se suspenden las PASO, teóricamente por única vez. Soy militante del PJ pero no estoy en la mesa donde se plantean las candidaturas, el PV tiene su esquema; cuando se cierra la participación, se abren nuevos espacios” finalizó.