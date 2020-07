Consideran que los dichos del diputado Jarsún marca claramente la violencia simbólica contra la mujer

En contacto telefónico con Andrea Lazarte, la diputada provincial, Gladys Paredes, opinó sobre las declaraciones del diputado Jarsún.

Tras las declaraciones del Vicepresidente de la Cámara de Diputados Ignacio Jarsún en contra de la concejal Griselda Galleguillos, marcándola como una mujer que tiene problemas y de no estar capacitada para hacer política, la diputada Paredes comentó esto, “Tenemos que terminar con la violencia, como diputados no podemos permitir que se dirijan a una mujer en esos términos, me duele mucho escuchar que todavía haya gente agrediendo verbalmente a una mujer por radio. La violencia es tanto física como psicológica”.

Consideró ademas que marca claramente violencia simbólica y que el diputado no está capacitado para diagnosticar a una persona porque no es psiquiatra. A la vez remarcó que sería necesario que los nuevos diputados sean capacitados en la ley Micaela ya que cuando se brindó capacitación muchos legisladores no estuvieron porque asumieron recién en diciembre.

