Continúa la búsqueda del conductor que chocó a Jorgelina Colque

Karen, prima de la joven, charló con máxima tarde

Ayer, Jorgelina, quien se encontraba manejando en moto por Avenida Bicentenario, fue embestida por un vehículo. Debido al impacto, la joven quedó en grave estado y actualmente se encuentra en el hospital San Bernardo. Karen, prima de Jorgelina, quien iba de acompañante en la moto, dialogó con el equipo de máxima tarde.

“Fue un accidente que pasó en 2 minutos, cambió nuestra vida totalmente. Jorgelina está en un estado muy grave, todavía se encuentra en coma inducido. A las 17:30 hs volvieron a inyectarla para hacerle una tomografía, ingreso ayer a las 17:30 a cirugía, y nos dieron noticias de ella recién a las 12 de la noche. Fue una operación muy riesgosa, porque seguía muy complicado el cerebro, se le estaba llenando de sangre, se le reventó el tímpano del impacto. La verdad que está en un estado grave, todos estamos orando, pidiendo a dios, que todavía la tenga con nosotros y esperando novedades. Recién mañana nos dan oro parte médico, porque nos dan un parte médico por día”, dijo Karen.

Con respecto a cómo fue el momento del impacto, y cómo continua la investigación, Karen afirmó: “Estoy al tanto de lo que sucedió, me di hoy con todo el flyer que se armó, porque tampoco estuve con el teléfono en todo el día ayer, sé que se atravesó una camioneta blanca, es lo que yo vi y lo que presenciamos, pero en realidad a nosotros nos arrastró, nos llevó por delante un vehículo desde la parte izquierda, lo último que pude ver es la parte de atrás, el color, la descripción que di a la comisaria. Hasta ahora no tenemos novedades, nos dicen que se está investigando y no pueden darnos respuestas, la secuencia de lo sucedido, de lo que van rescatando de las cámaras, hasta que no tengan nada armado, no nos dan respuesta alguna a nosotros”.

Finalmente, la joven le pide solidaridad a la población ante este hecho: “Rogamos a la población que tenga un poco de humanidad, pueda aportar lo que sepa y nos apoye en oración, en rezo. Queremos saber, que el medico nos dice que ella está evolucionando, la verdad que ella sigue complicada, queremos velar por la salud de Jorgelina y que pueda ser la chica alegre que era, con su energía, es lo único que queremos”.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

https://fb.watch/4zmo2MaAq4/