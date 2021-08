Continúa la novena a San Cayetano

Los agasajos concluirán el domingo, con el recorrido de la sagrada imagen

A días de la conclusión de conmemoraciones que tienen como protagonista al Patrono del Trabajo, el equipo de “Máxima tarde” dialogó con el Padre Pepe, quien es Capellán del templete a San Cayetano, para que comente detalles sobre las actividades que les esperan a los salteños durante el fin de semana.

“Continuamos con la novena, hoy y mañana. Hay misas a las 8 AM de la mañana, a las 16 Hs y 20 Hs. El templo continúa abierto para que las personas puedan tomar gracia, de 7:30 Hs a 20 hs, hoy y mañana”, afirmó el padre. Además, el Capellán comentó que “mañana va a concurrir mucha gente al ser el día propio del santo”, por esto, “se pide paciencia y tomar la distancia correspondiente para respetar los protocolos”.

Con respecto al día domingo, en donde se realizará un recorrido con la imagen de San Cayetano, el padre Pepe dijo: “El domingo 8 hemos pensado que la misa será a las 8 AM, y será transmitida por el Facebook del templete. Luego, a las 9 AM la imagen del santo saldrá por las calles de la ciudad, pero no es procesión, ya que únicamente la imagen recorre las calles principales de la ciudad”.

Finalmente, con respecto a las calles por donde se realizará dicho recorrido, el Capellán agregó: “Bajamos por Tierra Gaucha hasta Juan XXIII, luego subimos a Avenida Perón y tomamos Luis Güemes hasta Avenida Arenales. Allí agarrará Avenida Sarmiento, Avenida Belgrano, Avenida Bicentenario, Avenida Entre Ríos y de vuelta al templete. Será un recorrido amplio para que la gente desde la vereda pueda saludar. También habrá un sonido adelante que anticipará la llegada de la imagen”.

