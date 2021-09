Continúa la polémica por el aborto realizado en Tartagal

La Concejal de Salvador Mazza, Claudia Subelza, actor importante en el caso, dialogó en “Máxima Tarde”

Hace unos días se conoció una noticia que conmocionó a una provincia entera: se llevó a cabo un aborto a una chica de 21 años que tenía 6 meses de gestación. Sumado a esto, con el pasar de las horas se fueron conociendo más detalles, cómo por ejemplo, el arrepentimiento por parte de la mujer, el cual fue en vano. Pasaron los días y el asombro y la indignación continúan presentes, a la espera de que paguen los culpables. Para comentar más detalles sobre este caso, Claudia Subelza, quien también se encarga de la Dirección de la Niñez de Salvador Mazza, charló con todo el equipo

“El tío de la chica se contactó conmigo para decirme que su sobrina no quería abortar”, comenzó afirmando Subelza, quien agregó que “primero y principal, no se puede realizar un aborto con un embarazo de 6 meses”, ya que “acá estamos hablando de que de violó una ley”. Además, la encargada de la Dirección de la Niñez dijo que la chica oriunda de Salvador Mazza no sufrió ningún tipo de abuso, y que la misma ya tiene una hija de 2 años.

Por otro lado, la Concejal dijo que logró comunicarse con el director del hospital de Tartagal, pro que sin embargo terminó decepcionada: “Dialogué con el Dr. Payo, fue la segunda persona con la que me puse en contacto, lastima que ahora se equivoco, ya que yo le expliqué lo que estaba pasando, y me dijo que el aborto se hacía si o si, que en este caso acá si se puede hacer”.

Finalmente, Subelza se refirió al acompañamiento recibido tras conocer este lamentable caso: “Realmente hay un acompañamiento increíble acompañamiento de la iglesia católica, no solamente de Argentina, sino del mundo, de todos lados están llegando mensajes de apoyo”.

Si querés escuchar la nota completa, clickeá el siguiente audio: