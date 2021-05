Continúan las represiones en Colombia

Para comentarnos más sobre el tema, William Chantre, presidente de la asociación camioneros unidos de Colombia, dialogó en máxima tarde

Días, horas y minutos de tensión se viven en el país cafetero, debido a las medidas impuestas por el gobierno, las cuales no gustaron para nada al pueblo colombiano. Ante estas medidas, la gente decidió salir a las calles para manifestarse y expresar su malestar. No obstante, las fuerzas policiales no tardaron en reprimir estás marchas y de esta manera, dejar varios muertos y heridos. Para contarnos en detalle, el presidente de la asociación camioneros unidos de Colombia charló con máxima tarde.

“Aquí ha sido terrible desde el 28, hace 1 mes habíamos dictado un paro nacional en contra de la reforma tributaria , ahí salimos a protestar y el paro era indefinido, hasta que el gobierno bajara estás nefastas leyes en contra de nuestro pueblo, lo cual en ves de dialogar, la fuerza fue totalmente represiva. No esperábamos más de estos señores, pero queríamos que algunas personas que seguían creyendo en este gobierno se den cuenta. Esto es terrible, uno le pide a la ONU, a la OEA, a los organismos internacionales que intervengan, porque aquí están usando las fuerzas para atacar a nuestra gente. Tenemos muchos muertos, mujeres violadas, presos , desaparecidos. Es un gobierno terrorista, eso no le cabe duda a ninguna persona que conozca” afirmó William ante los conflictos que siguen hasta el día de hoy.

En cuanto al sector al que Chantre pertenece, dijo que es una situación muy compleja la que viven, ya que desde hace varios años vienen las disputas: “El tema de nuestro sector camionero es complejo, yo tengo más de 30 años de lucha gremial, vivo de camioneros, mi familia por tradición somos camioneros, hemos defendido los pequeños propietarios porque los grandes monopolios quieren adueñarse de todo. A pesar de que las leyes del país dicen de que el gobierno es el garante de que se cumplan unas normas, no ha sido posible. En el sector carga venimos luchando desde el año 93. Y ahí arranco nuestra lucha, nosotros más que luchadores sociales éramos camioneros, por supuesto que contábamos con un enorme desconocimiento. De ahí para acá venimos construyendo bases solidas para defender nuestros derechos”.

Finalmente, el presidente de la asociación camioneros unidos, se refirió a lo que lamentablemente tiene que ver y presenciar día a día: “Esto es terrible, uno está al pie de los campos de batalla, esto se volvió una batalla, la arremetida es bestial. Vimos como personas de nuestro mismo pueblo con fusiles y armamento impresionante, atacaban. Para nadie es un secreto que este es un gobierno electo por narcotraficantes, yo presiento mucho miedo”.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

