Copa América: finalmente la TV Pública podrá transmitir los partidos de la Selección

El gobierno llegó a un acuerdo con las empresas que poseen las licencias del torneo y la señal estatal emitirá los partidos de la Scaloneta.

El gobierno logró un acuerdo con las empresas dueñas de los derechos de transmisión de la Copa América y la TV Pública podrá emitir los partidos de la Selección Argentina. El torneo se disputará en Estados Unidos, desde el 20 de junio al 14 de julio.

La noticia se conoció la tarde de este jueves mediante un comunicado emitido por Radio y Televisión Argentina. El convenio es con las empresas Torneos y DIRECTV, quienes poseen los derechos de la CONMEBOL Copa América, así como con Telefe, que actúa como sublicenciataria de los derechos de transmisión en abierto.

La situación se había planteado días atrás cuando el gobierno nacional no había alcanzado un trato con las empresas que poseen la licencia de los derechos del torneo. Esto era para garantizar la transmisión de la Copa América a través de la TV Pública, o al menos los partidos del equipo liderado por Lionel Messi y sus compañeros.

Esta medida favorable, garantiza que los partidos de la selección campeona del mundo puedan ser transmitidos en todas las provincias de Argentina. Antes del acuerdo, existía el riesgo de que 15 provincias del país quedarán excluidas de la posibilidad de ver los enfrentamientos de la selección albiceleste.

El acuerdo alcanzado por las autoridades posibilitará que un gran número de personas tengan la oportunidad de ver al equipo dirigido por Lionel Scaloni. Esto se debe a que, ante los ajustes presupuestarios implementados por el Gobierno, se temía que la señal estatal no emitiera el torneo continental de selecciones.

El fixture de la Selección Argentina en la Copa América 2024

Fecha 1 | 20/06: Argentina vs. Canadá | 21:00 hs. | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Fecha 2 | 25/06: Argentina vs. Chile | 22:00 hs. | MetLife Stadium, Nueva Jersey

Fecha 3 | 29/06: Argentina vs. Perú | 21:00 hs. | Hard Rock Stadium, Miami