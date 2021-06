Córdoba activó el código rojo

Erik Havas, desde Carlos Paz, dialogó con el equipo de máxima tarde

El código rojo activado ayer en la provincia de Córdoba, se debe a la gran cantidad de casos que se registran día a día en dicha provincia. Este consiste en una atención domiciliaria para casos de coronavirus, la cual abarca la provisión de oxígeno.

Para contar más detalles sobre la situación que se vive allí, Erik Havas charló con todo el equipo. El primer tema a tocar fue la realización de la temporada de invierno, la cual se aproxima más y más: “Ya hace 1 año y medio que no tenemos temporada, lo que fue el verano fue algo propiamente dicho verano nomás, no se disfruto. Se le puso freno a algunas obras, y a otras no, grandes elencos se tuvieron que ir, mucha gente que había venido con expectativas se fue con las mismas, porque no se podía trabajar”.

Además, en cuanto al ingreso a aquella provincia, el periodista dijo: “Acá están jugando con doble sentido, se nos dicen un montón de cosas y no son reales, acá originalmente a las 7 de la tarde se deben cerrar los negocios, no se cierran. Se llenan lamentablemente en Carlos Paz. Si vos tenés amistades en el poder, en los medios, podés entrar, justificar entre comillas que sos parte de los medios”.

Finalmente, con respecto a las fiestas clandestinas, Erik afirma que es un problema que se vive todos los días: “La vacunación viene atrasada, hay vacunación no hay que negarlo, pero últimamente están llegando un montón más, para decírtelo claro, Córdoba que no quería acatar las ideas de buenos aires, tuvo que abrir las piernas, en términos vulgares, y decir bueno, a cumplir”.

