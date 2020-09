Corralito? Economista salteño sostiene que es una noticia falsa que puede provocar corrida una cambiaria

En contacto con Andrea Lazarte, Julio Moreno, economista y diputado provincial, habló sobre la realidad económica que atraviesa el país y aclaró rumores que circulan en las redes sobre el próximo corralito. ”Eso es falso. No tiene ningún sentido”, agregó.

Explicó, ”No creo que Argentina esté en la situación de Venezuela, es otro país totalmente distinto con otra impronta y otra democracia. Lo que puede pasar es la discusión de división de poderes, que puede llegar a afectar pero espero que las autoridades y el sector político tengan la suficiente madurez para que esto tenga un buen fin”, detalló.

Moreno también corroboró sobre el pseudo corralito del que se habló estos días por las redes sociales y dijo ”eso para mi es falso, no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido. Si el gobierno hubiera querido hacer un corralito como pasó en épocas pasado decreta un feriado bancario, recién ahí dice si se puede vender o no dólares. Lo que está circulando en redes, me parece desubicado y se está haciendo terrorismo, es que el próximo lunes va a haber un corralito y va a haber un corralito y se va prohibir la venta de dólares”. En este sentido alertó que es una noticia falsa que puede provocar una corrida bancaria.