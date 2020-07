Cr. Jorge Paganetti: “Estoy convencido que es un problema sistémico”

De esa manera se refirió el presidente del Consejo de Ciencias Económicas de Salta el contador,Jorge Paganetti, a la polémica de los IFE pagados a algunos funcionarios. En comunicación telefónica con Miguel Dalesio en”Todos y Todas” el experto contable analizó lo que pudo haber ocurrido “hablan que es culpa del contador, abría que analizarse de que situación se habla. El ANSES está otorgando a determinadas personas está ayuda financiera a personas que no lo necesitan. Seguramente aquí se dio una situación atípica, hubo un cambio de legisladores a mediados de diciembre y no se hicieron las cargas correspondientes, ellos no estaban dentro del sistema y pudo haber sido otorgado”.

El contador sostuvo que mirando desde afuera pudo haber sido un inconveniente del sistema “es un problema sistémico, hacen una programación y a partir de ahí se va aceptando y rechazando, la programación del sistema hace que se acepte o rechace.

Manualmente es imposible que se realice por tanta cantidad de gente,el mismo sistema iba diciendo. Si esas personas no estaban ingresadas dentro del sistema como personas en relación de dependencia, el sistema las toma como desempleadas. Esto es visto desde afuera, pudo haber pasado, no estoy diciendo que en todos los casos se haya cobrado mal”.

Consultado sobre la emisión de factura papel y electrónica aclaró “la factura electrónica ya queda grabada en el sistema,si hago solo factura electrónica la afip tiene al instante la facturación de esa persona. Si lo hace en forma manual puede demorar más el ingreso de esa facturación. La AFIP no obliga a tener talonarios, en situaciones de caída de sistema autorizan la factura papel. La factura papel la utiliza en el momento que deba ser utilizada, cuando el sistema de AFIP esté caído se puede hacer manual, no es que se pueda hacer las dos facturas, es solo para casos excepcionales”.