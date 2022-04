Cristina Fiore afirmó que este gobierno no gestiona de manera correcta

En comunicación con Agenda/Salta la actual diputada provincial, Cristina Fiore, no se guardó nada y apuntó a la falta de gestión en todas las áreas que corresponden al Gobierno provincial. Afirmó que «no hay gobernador en Salta».

En base a esto, Fiore indicó que con este gobierno siempre uno se sorprende con algo.

«Es una telenovela de bajo presupuesto patética, con una banalización de la política tremenda. Este gobierno tiene una suerte de bendición en el sentido de que cuando uno advierte en la composición, en la Cámara Diputado tiene más de 50 diputados, tiene una comodísima cámara», dijo.

La diputada, además señaló que: «a diferencia de gobiernos anteriores, el gobierno de Saenz tiene una fuerza política muy grande y lo extraño es que se matan entre ellos al igual que el gobierno nacional. El peor enemigo y adversario está entre ellos».

Sobre el tema de salud y los niños fallecidos en el norte, Cristina Fiore señaló que es trágico, doloroso y es algo vergonzoso por parte del gobierno. «Ante esta situación nosotros pedimos la presencia del Ministro de Salud, puntualmente le pregunté que es lo que iba a hacer para que no se murieran más chiquitos en el norte y no dijo nada, a los 2 días sale una Subsecretaria de salud pública denunciando que habían muerto 70 chiquitos en el norte. Después sale una directora en conferencia de prensa desmintiendola».

De esta manera, la conclusión que llega la funcionaria es que: «en primer lugar nadie pone orden y lo segundo una nota de tristeza tremenda, el gobierno nos está mintiendo a todos o no tiene idea de donde está parado».

Además, apuntó contra el gobernador y reacalcó que: «cada funcionario es como un festival, entonces la conclusión que llego es que no hay gobernador, no hay autoridad que ponga orden, esto es un festival donde cada funcionario dice lo que se lo antoja», afirmó.

Por último y en cuestión a la Cámara de Diputados, manifestó que hay una pobreza de las actas de labor parlamentario de los diputados. No tiene que ver qué no exista diputados capaces, lo que pasa es que no se discute, no hay proyectos que solucionen problemas».