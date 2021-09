Cuenta regresiva para las PASO Nacionales

Las mismas serán las segundas elecciones en lo que va del 2021 en Salta

Luego de las Elecciones Legislativas Provinciales del mes pasado, llega el turno de elegir a nivel nacional. 3 de las 7 bancas que le corresponden a la provincia serán renovadas, y de esta manera, los salteños nuevamente deberán emitir su voto. Para comentar más detalles, el Dr. Juan Pablo Sabatini, quien es Pro-Secretario Electoral del Juzgado Federal N° 1, dialogó con el equipo de “Máxima Tarde”.

“La mayoría de las medidas sanitarias son muy similares a las que tuvimos en las elecciones provinciales”, comenzó afirmando Sabatini, quien además agregó que “habrá un facilitador sanitario que estará a cargo de controlar que la gente respete todo, se les pondrá alcohol a todos los electores y los cuartos oscuros tendrán que ser ventilados”.

En referencia a otras medidas que se deberán respetar el domingo, el Pro-Secretario pidió que “en la medida de lo posible, los votantes vayan solos, así se tiene la menor cantidad de gente posible”, pero que en caso de que haya personas que sí o sí deban asistir con ayuda de alguien, no habrá ningún tipo de inconveniente.

En cuanto al recuento de votos, el cual permitirá observar los ganadores, Sabatini comentó: “El recuento de votos, que hace el poder ejecutivo, comienza ese día. Estuve leyendo que hablaban entre las 9 de la noche y 11 de la noche. El recuento definitivo, comienza el martes a las 6 de la tarde, y calculamos que entre el miércoles a la noche y el jueves al mediodía estarán terminando”.

Finalmente, el Pro-Secretario habló sobre las multas que se aplicarán a aquellas personas que no justifiquen su no votación: “Multados serán aquellos que no van a votar pero que no lo justifican, la multa comienza de $50, desde la primera falta, con un tope de $500. Además, es de acuerdo a las elecciones nacionales en las que la persona no haya votado”.

Si querés escuchar la nota completa, clickeá el siguiente audio: