Daiana Amores, la docente que corrigió exámenes con memes

Durante el fin de semana las redes sociales explotaron debido a la curiosa forma de corregir exámenes de una docente de Concordia, Entre Ríos.

Se trata de la profesora de biología Daiana Amores que innovó la forma de corregir exámenes. «Lo que hice fue en una evaluación, ademas de corregir y darles las devoluciones, les sume memes que hacían alusión a lo que habían escrito», contó.

Sin lugar a dudas los alumnos recibieron esta devolución de la mejor manera. Según contó Daiana suele usar esta metodología en Power Point o trabajos prácticos, pero los estudiantes no se imaginaban que los usaría para dar una calificación.

Por otra parte remarcó: «Quien no se puso nervioso, frustrado o ansioso al recibir una nota, yo quería darle una vuelta de tuerca». Añadió que esta idea fue con la finalidad de agregar un poco de humor a las devoluciones y no la de burlarse. Para finalizar contó: «Ya me sentenciaron el resto de los cursos, así que ahora tengo que corregirles a todos con memes».

