Daniel Moreno: “El caso positivo de Vaqueros estuvo en una peluquería de Salta capital”

El intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, en comunicación telefónica con Radiomanía, informó del caso positivo en ese municipio “era un caso asintomático, visitó un solo lugar en vaqueros, sabemos que el hombre fue por una peluquería en Salta capital. No se cuantos hisopados se hicieron, por que no tengo datos de cuantos integrantes son en la familia”.

Moreno destacó que se continúa trabajando para que se cumplan con las medidas dispuestas desde el gobierno “nosotros seguimos con las medidas de temperatura, salió gente de la municipalidad a controlar barbijo, distancia, también controlamos a los negocios, quien no tenga barbijo y no cumpla con las distancias va a ser multado. No es que yo haya suspendido el turismo, no es que vaqueros ha suspendido, están haciendo de esto un programa de ciencia ficción. Estamos haciendo lo que nos dijo el gobernador, los negocios hasta las 20, la gastronomía hasta las 24”.