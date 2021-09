Daniel Moreno: “Prefiero irme con la conciencia tranquila que irme sin haber hecho nada”

El Intendente de Vaqueros dialogó con el equipo de “Máxima Tarde”

Uno de los temas a charlas fueron las obras en cuanto al agua, las cuales estarían a poco de finalizar: “Me faltan 4 cosas , todo lo que es materiales lo pone Aguas del Norte, nos faltan 4 cosas que nos tienen que entregar, ellos se están demorando. Esas cosas servirán para conectar las 3 primeras etapas de la misma. Prefiero irme tranquilo, con la conciencia tranquila, que irme sin haber hecho nada”, afirmó Moreno.

Por otro lado, el Intendente se refirió a la reunión mantenida el lunes entre el Foro de Intendentes y los gremios, en la que no se pudo llegar a un acuerdo: “Ahora vamos a tener otra reunión el jueves, a las 18 hs. Obviamente se valoró el diálogo, la coherencia, nos fuimos todos muy tranquilos. Hay cosas que nosotros generalizando y ellos especifican, pero pasa que no se puede, no podemos trabajar 1 por 1, eso ya deben trabajarlo con los Intendentes”.

En referencia al pago de sueldos, dijo que “hay veces en donde no llegan a pagarlos”. Finalmente, El Intendente comentó que la feria de Vaqueros “cada vez se pone más linda”, ya que “conseguís de todo y a muy buen precio”.

SI querés escuchar la nota completa, clickeá el siguiente audio: